Hund mit Mantel Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Gesundheit im Winter Mantel für den Hund? Von dpa | 23.01.2023, 16:32 Uhr

Jacke an und ab nach draußen: So machen wir Menschen das im Winter. Sind wir dann unterwegs, treffen wir manchmal auf Hunde, die ebenfalls warm eingepackt sind. Ihre Besitzer haben die Tiere in einen Mantel gesteckt. Aber ist das nötig?