Um das herauszufinden, wurden die Hähne am Vorabend in Käfige gesetzt. Beim Wettkampf beobachtete immer ein Mensch mehrere Käfige. Krähte ein Hahn, kam ein Strich auf die Strichliste. Am Ende gewann ein Hahn von Ralf Kruse, mit mehr als 100 Krährufen. Herr Kruse besitzt jede Menge der Tiere. „Ich wohne ziemlich auf dem Land und kann es mir leisten, dass die so krähen“, sagte er. In einem Ort ginge das wegen der Lautstärke nicht.



Anders als in den Käfigen können sich die Hähne in ihren Ställen und Außengehegen besser bewegen. Tierschützer und Tierschützerinnen empfehlen große Ställe mit Sitzstangen und ausreichend Auslauf. Dort sollen Pflanzen und auch Staub für Staubbäder vorhanden sein.