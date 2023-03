In der Natur kann man sie nur in einer kleinen Region im Westen von Mexiko finden, also in Amerika. Sie sind sehr selten. Vor einem Monat sind aber drei Valletta-Schlammschildkröten in einer Zuchtstation im Land Österreich geschlüpft. Die Fachleute wollen mit der Zucht verhindern, dass diese Tierart ausstirbt.