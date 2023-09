Dafür waren die Tiere auch extra mit ihren Besitzerinnen und Besitzern in ein Freibad in der Stadt Lübeck gekommen: zum Schwimmen gehen. Ausnahmsweise durften die Hunde da planschen, wo sonst Menschen baden. Denn für die ist die Badesaison in vielen Freibädern zu Ende.



Wegen der Hunde war auch extra kein Chlor mehr im Wasser. Dieser Stoff sorgt sonst für Sauberkeit. Für die Hunde wäre das Chlor unangenehm.