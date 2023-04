Damit die Tiere trotzdem Schutz finden, bauen Naturschützer nun Häuser für die Vögel. Diese bestehen aus Holz und sehen aus wie eine Bienenwabe. Die Häuser werden dann beispielsweise in einen Baum gehängt. Und schon können die Vögel einziehen! Durch ein kleines Loch in dem Häuschen können sie in ihr neues Zuhause hineinschlüpfen.



Dort hat es der Vogel dann trocken und warm. Denn genau so fühlt sich der Wiedehopf am wohlsten. Aus seinem Häuschen hat der Vogel mit den orangefarbenen Federn auf dem Kopf einen guten Blick auf sein Fressen. Am besten schmecken ihm Grillen und Heuschrecken.