Das neue Futter war ein Erfolg! Denn damit konnten Silberreiher nicht mehr nur in feuchten, sondern auch in trockenen Gebieten Futter finden. Sie konnten also an anderen Orten leben als zuvor. Naturschützer vermuten: Das ist ein Grund, weshalb du Silberreiher seit einigen Jahren auch in Deutschland viel häufiger sehen kannst.



Ein zweiter Grund ist, dass mehr Brutpaare im Osten Europas leben und diese gerne in Deutschland überwintern. Deshalb kannst du die Reiher mit dem weißen Gefieder jetzt zum Beispiel auf Wiesen oder Feldern entdecken.