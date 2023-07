Deswegen kam Charlota vorübergehend in einem Zoo in Tschechien unter. Nun hat die Tigerdame aber in einer Wildtierstation in Deutschland ein neues Zuhause gefunden.



Charlota werde nun in einem großen Gehege leben, sagte der Tierschützer Florian Eiserlo. Es gebe dort viele Möglichkeiten zu klettern, zu spielen und sich zu verstecken. Bislang sei die einjährige Raubkatze aber eher vorsichtig gewesen.



Die Tigerdame wachse ohne ihre Eltern auf und sei sehr an Menschen gewöhnt, sagte der Direktor des Zoos in Tschechien. Sie müsse aber andere Tiger als ihre Partner sehen, nicht Menschen.