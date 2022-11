Hier siehst du, wie Maria Oetjen junge Katzenhaie auswildert. Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down Katzenhaizucht an der Nordsee Kleine Haie schwimmen in die Freiheit Von dpa | 28.07.2022, 12:25 Uhr | Update vor 3 Std.

Maria Oetjen und ihr Mann züchten Katzenhaie in einem Aquarium auf der Insel Borkum. Dort wachsen die Tiere auf, bis sie nach einigen Jahren in der Nordsee ausgesetzt werden. Was sich Maria Oetjen damit erhofft, liest du hier.