Sie sagt: „Für einen Hund kann man im Laufe seines Lebens mehrere Zehntausend Euro für Futter, Ausrüstung, Pflege, Tierarzt und Hundeschule rechnen, das ist der Wert eines Kleinwagens.“ Manchmal landen Tiere im Heim, weil die Besitzer Probleme haben. Sie haben zum Beispiel zu wenig Zeit. Oder sie können sich Behandlungen beim Tierarzt nicht leisten.



Im Tierheim fallen die Kosten für Futter und Tierarzt natürlich auch an. Das ist eine der Sorgen, die eine Menge Tierheime in Deutschland derzeit haben. Denn wie bei Frau Natzer in München sind die Einrichtungen häufig viel zu voll. Im Tierheim der Stadt Ludwigsburg darf Hund Cloe deshalb sogar im Büro liegen. Anderswo ist kein Platz mehr.