Waschbären auf dem Dach Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down Waschbären Räuber auf dem Dach Von dpa | 19.06.2023, 13:47 Uhr

Wer schaut denn da mit großen Augen unter dem Dach hervor? Diese putzigen Tiere sind Waschbären. Du erkennst sie etwa am schwarzen Fell in ihrem Gesicht. Es wirkt so, als hätten die Tiere Masken auf.