In den letzten Jahren ist die Zahl der Tiger in freier Wildbahn gestiegen. Aber ihr Lebensraum ist kleiner geworden. Archivfoto: Suyash Keshari/WWF/dpa up-down up-down Raubkatzen in freier Wildbahn Lebensraum für Tiger ist kleiner geworden Von dpa | 29.09.2022, 14:43 Uhr | Update vor 11 Min.

In Deutschland kann man sie nur in Zoos sehen. Und auch in den Ländern, in denen sie in freier Wildbahn leben, gibt es nicht mehr viele von ihnen. Es geht um eine große Raubkatze, den Tiger.