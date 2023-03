Eichhörnchenbabys Foto: Saurer/Berufsfeuerwehr München/ up-down up-down Feuerwehr hilft Tieren Rettung für junge Eichhörnchen Von dpa | 14.03.2023, 14:00 Uhr

Es war die Rettung in letzter Not: Die Feuerwehr in der Stadt München hat drei Eichhörnchenbabys aufgesammelt. Eine Fußgängerin hatte die hilflosen Tiere entdeckt. Die Feuerwehr brachte sie dann in einer gepolsterten Kiste erst auf die Wache. Danach kamen sie zu einem Verein, der sich um den Schutz von Eichhörnchen kümmert.