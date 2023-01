Seehund Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Heuler an der Nordsee Seehund-Nachwuchs ohne Mama Von dpa | 05.01.2023, 15:57 Uhr

Von der Mama getrennt und allein gelassen: So geht es jedes Jahr Hunderten jungen Seehunden an den deutschen Küsten. Die Jungtiere werden auch Heuler genannt. Immerhin: Wenn sie Glück haben, werden sie gefunden und in Seehund-Stationen im Norden Deutschlands wieder aufgepäppelt.