Kindernachricht des Tages Seepferdchen am Wattenmeer finden und melden Von dpa | 07.11.2022, 11:43 Uhr

Seepferdchen sind in deutschen Meeren eher selten zuhause. Doch zurzeit werden viele am Wattenmeer in Norddeutschland beobachtet. Bei der Lösung des Rätsels um die Seepferdchen können aufmerksame Spaziergänger helfen. Erfahre hier, was du tun kannst, wenn du selber eines findest.