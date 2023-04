Eine oft erzählte Geschichte geht so: „Die Hummel ist zu dick für ihre kleinen Flügel. Nach den Gesetzen der Physik dürfte sie nicht fliegen können. Die Hummel aber weiß das nicht und fliegt trotzdem.“ Das klingt wie ein Widerspruch in sich. Aber stimmt es überhaupt, dass Hummeln eigentlich zu dick sind zum Fliegen?



Die Antwort: Nicht wirklich. Die Hummel muss sich wie alles andere auf der Welt an die Gesetze der Physik halten. Um gut zu fliegen, nutzt sie vieles aus, was Auftrieb gibt: Sie schlägt die Flügel bis zu 200 Mal in der Sekunde, sie erzeugt Wirbel und hat sogar ein Gelenk im Flügel. Würden Menschen eine Maschine genau wie eine Hummel nachbauen, könnte auch sie fliegen.



Woher aber kommt dann die Geschichte? Das kann die Biologin Anne-Kathrin Sieg beantworten, die zu Hummeln forscht. Sie sagt: „Das Ganze geht auf einen französischen Forscher zurück.“ Der habe vor fast 100 Jahren ein Buch veröffentlicht. Darin wird der Insektenflug mit dem Flug eines Flugzeugs verglichen.



„Betrachtet man ein Flugzeug mit dem Gewicht einer Hummel, dessen Tragflächen so groß wie Hummelflügel sind, kann das Flugzeug mit der Geschwindigkeit der Hummel wirklich nicht fliegen“, sagt Frau Sieg. Diese Berechnung stimme. „Aber eine Hummel unterscheidet sich erheblich von einem Flugzeug.“



Zum einen sind Flugzeugflügel starr, während die Hummel ihre Flügel bewegt. Sie schlägt die Flügel von schräg hinten nach vorne, dann dreht sie die Flügel und führt sie wieder nach oben. „Durch den Flügelschlag bilden sich kleine Luftwirbel, wie Mini-Tornados, welche die Hummeln nach oben ziehen“, erklärt die Biologin. Damit das gelingt, sind die Flügelkanten spitz, und nicht wie bei vielen Flugzeugen abgerundet.



Hummeln können mit ihren Flügeln nicht nur sich selbst tragen, sondern auch noch Lasten! Nektar und Pollen etwa schleppen sie herum. Große Hummeln könnten fast noch einmal zusätzlich ihr eigenes Gewicht im Flug tragen, erklärt Frau Sieg.