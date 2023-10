In ihrem Gesicht zeigt sich außerdem, wie die Tiere zu ihrem Namen gekommen sind. Ihre kleine Stupsnase ist flach und ragt kaum aus dem Gesicht heraus. Die Tiere mit dem seidigen Fell in Gold und Grau leben im Land China. Dort in Asien leben sie in höhergelegenen Gebieten. Die Tiere kommen deshalb auch mit niedrigen Temperaturen klar.