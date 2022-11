Mit dem schwarz-weißen Großen Panda sind die Tiere allerdings nicht verwandt. Sie teilen sich aber das Lieblingsessen: Bambus.

Katzenbär mit dichtem Fell

Kleine Pandas sind aber noch unter anderen Bezeichnungen bekannt. Die Tiere haben einen katzenartigen Körper, weshalb viele auch vom Katzenbären sprechen. Andere sagen wegen der Fellfarbe auch Roter Panda.

Das Fell der Tiere ist sehr dicht. Und das ist gut so, denn Kleine Pandas leben in Bergwäldern in Asien. Dort kann es kalt werden.

Kleine Pandas sind gute Kletterer. Foto: Karl Broeseke/Tierpark Berlin/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Susi im Tierpark Berlin

Ein weiterer Name für einen Kleinen Panda wurde jetzt in Berlin vergeben. Dort taufte der Tierpark ein Jungtier auf den Namen Susi. Er soll an die Mannschaftsleiterin des Fußballvereins Union Berlin erinnern, die ebenfalls Susi heißt.