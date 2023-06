Seit rund zwei Jahren gibt es Löwen im Schweriner Zoo. Und auch Tiger, Nashörner, Zebras und Giraffen laufen durch die Anlage. Exotik gibt es also genug. Doch was fehlt eigentlich? Was möchtest du noch sehen, wenn du in den Zoo gehst? Welches Tier gibt es noch nicht dort?

Schreib uns in die Kommentare, welches Tier noch fehlt!