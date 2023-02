Vor 100 Jahren erschien das Buch „Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Wald“. Später hat Disney einen Zeichentrickfilm daraus gemacht. Selbst wenn du das Buch nicht gelesen und den Film nie gesehen hast, kennst du Bambi bestimmt. Die Figur ist so berühmt, dass manche Menschen Rehe als Bambis bezeichnen.



Im Buch beschreibt der Autor Felix Salten Bambi als kleinen Rehbock, also als ein männliches Reh. Der Film-Zeichner aber malte Bambi als Hirsch, genauer gesagt als Weißwedelhirsch. Das ist die am weitesten verbreitete Hirschart in Nordamerika, wo der Film entstand. In der deutschen Version des Films wird Bambi aber weiterhin als Rehkitz bezeichnet.



„Viele glauben auch wegen des Films, dass der Hirsch das männliche Reh ist. Da sieht man, wie man mit einer Erzählung einen völlig falschen Eindruck erweckt“, sagt ein Naturschützer. Denn Rehe und Hirsche sind unterschiedliche Tiere.