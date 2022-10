Im Sommer sind viele Vögel an den Küsten an Vogelgrippe erkrankt. Archivfoto: Harro Müller/dpa up-down up-down Vogelgrippe an den Küsten Sorge um die Gesundheit von Vögeln Von dpa | 18.10.2022, 14:48 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Himmel ist was los: Viele Zugvögel sind in Schwärmen unterwegs. An manchen Stellen in Deutschland treffen sogar verschiedene Arten zusammen und sind nah beisammen. Im Sommer sind viele Seevögel an der Vogelgrippe erkrankt.