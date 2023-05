Mufflons Foto: Bodo Marks/dpa up-down up-down Neue Nachbarn Wildschafe erobern ein Dorf Von dpa | 24.05.2023, 15:45 Uhr

Ein Dorf in Norddeutschland hat neue Bewohner: zwei wilde Mufflons. Die Wildschafe seien vor einigen Monaten dort aufgetaucht und einfach geblieben, sagt der Bürgermeister des Dorfs. „Das sind die ersten Mufflons in meiner Amtszeit als Bürgermeister. Und ich bin schon 32 Jahre im Amt. So was haben wir noch nicht gehabt.“