Stell dir vor, ein Mensch wird 170 Jahre alt! So in etwa geht es dem Flamingo Ingo. „Das Durchschnittsalter für einen normalen Flamingo liegt so bei 30 Jahren“, erklärt Ingos Zoo-Pfleger Thomas. Ingo ist allerdings um einiges älter.

Geburtsdatum am Bein?

Wie alt Ingo genau ist, ist nicht sicher. Einen Hinweis gibt ein Ring an seinem Bein. Darauf steht das Datum 23.6.1948. Demnach wäre Ingo in diesem Juni 75 Jahre alt geworden. Der uralte Flamingo lebt in einem Zoo in der Stadt Berlin. Mit seinem stolzen Alter ist er dort der älteste Bewohner. Ist es normal, dass Tiere im Zoo oft so alt werden?

Rekordhalter: Flamingo Ingo ist vermutlich 75 Jahre alt. Ein enormes Alter für die Tierart. Foto: Gregor Fischer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Geschützt und gut versorgt

Ja, Zootiere werden oft älter als die Artgenossen, die in freier Wildbahn leben. Klar, denn Ingo muss im Zoo schließlich keine Angst vor Feinden haben, die ihn gerne fressen würden. „Und wenn ein Tier mal krank ist oder schwächelt, sind gleich die Zootierärzte da“, fügt sein Pfleger hinzu. Also Ingo, du alter Flamingo: Herzlichen Glückwunsch nachträglich!

Thomas Lenzner kümmert sich als Zoo-Pfleger um Ingo. Foto: Jessica Lichetzki Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

