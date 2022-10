Die Federn verfärben sich langsam, nur die Flügelspitzen sind noch richtig grau. So richtig ins Rosa verfärben sich die Vögel, wenn es um die Paarung geht. Das dauert bei Torsten noch.

An den Flügeln ist das Grau des Pelikans Torsten noch da. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Deutsche Presse-Agentur GmbH/ZB Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Farbe für die Partnersuche

Denn geschlechtsreif sind Rosapelikane erst mit etwa drei bis vier Jahren. Wenn sie dann auf Partnersuche gehen, verstärken sie die rosa Farbe ihres Gefieders.

Sie färben es mit Hilfe von Farbe aus ihrer Bürzeldrüse. Diese sitzt am unteren Rücken der Pelikane. Sie produziert Fett und Farbe, die die Tiere in ihrem Gefieder verteilen. So wollen sie die anderen Pelikane beeindrucken und einen guten Partner finden.