Fünf neue Kinder lösen ab jetzt Rätsel und erleben Abenteuer. Denn in der Fernsehserie „Die Pfefferkörner“ wechseln immer mal wieder die Darsteller. Das liegt daran, die Kinder in der Serie ein bestimmtes Alter haben. Die Schauspieler wachsen also irgendwann aus ihren Rollen heraus.

Am Samstag um 8.55 Uhr startet die 19. Staffel im Fernsehen. Neu dabei sind Hakim, gespielt von Mads Albatros, Leo, gespielt von Charlotte Farhadi; Jan Friedrichsen spielt den Moritz, Sophia Grande ist Jasina und Melody Rose ist Amy.

In den ersten beiden Folgen der Detektiv-Geschichten in der Stadt Hamburg geht es um ein Hundejunges und ein Nagelstudio. In der ARD-Mediathek sind alle neuen Folgen schon ab Freitag zu sehen.