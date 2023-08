„One Piece“ auf Netflix Berühmte Manga-Reihe mit echten Schauspielern Von dpa | 30.08.2023, 11:58 Uhr «One Piece» Foto: Casey Crafford/Netflix/dpa up-down up-down

Ein junger Abenteurer namens Monkey D. Ruffy begibt sich mit seinem Strohhut auf die Suche nach einem Schatz: dem One Piece. So will er zum König der Piraten werden. Na, kommt dir diese Geschichte bekannt vor? Schließlich handelt davon die meistverkaufte Manga-Reihe aller Zeiten!