Billie Eilish schreibt Song für «Barbie» Foto: Lewis Joly/AP/dpa up-down up-down Neuer Kinofilm Billie Eilish schreibt Song für „Barbie“ Von dpa | 07.07.2023, 15:52 Uhr

Die Welt von Barbie trifft auf die Musik von Billie Eilish: Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas hat die Sängerin einen Song für den neuen „Barbie“-Film geschrieben. Am Donnerstag schrieb Billie Eilish auf Instagram: „Wir haben diesen Song für Barbie gemacht und es bedeutet mir absolut die Welt.“ Das Lied heißt „What Was I Made For?“ und soll am 13. Juli erscheinen.