Finale Foto: KiKA/Steffen Becker/dpa up-down up-down Gewinner der KiKA-Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“ steht fest Von dpa | 29.05.2023, 15:27 Uhr

Sie hat es geschafft: Die Klasse 7D des Neuen Gymnasiums aus der Stadt Rüsselsheim am Main darf sich „Die beste Klasse Deutschlands“ nennen. Im Finale der KiKA-Sendung am Samstag setzten sich die Schülerinnen und Schüler gegen drei andere Klassen durch. Dafür mussten sie in mehreren Quiz-Runden ihr Wissen zeigen.