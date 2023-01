Im Film reisen die drei jungen Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in das Land Rumänien. Dort machen sie ein Praktikum am Film-Set in einem alten Schloss. Doch bald merken die drei Jungen: In den alten Mauern stecken viele Rätsel. Sie fangen an zu ermitteln.



Teilweise ist der Film ganz schön gruselig. Dabei spielt auch Vlad Draculea eine Rolle, ein Herrscher aus dem Mittelalter, dessen Namen „Sohn des Drachen“ gewesen sein soll. Auch wenn es manchmal unheimlich wird: Am Ende aber schaffen es die drei Detektive, den Fall zu lösen.