Im Kinofilm „Meine Chaosfee & ich“ ist alles ganz schön durcheinander. Violetta sollte eigentlich das Zimmer des kleinen Sami besuchen, um dort den Milchzahn gegen ein Geschenk auszutauschen. Doch dann landet sie bei Maxie. Und außerdem ist noch der Edelstein kaputtgegangen, mit dem Violetta in die Welt der Zahnfeen zurückkehren kann.



In all dem Chaos freunden sich Maxie und Violetta an. Das Mädchen will der Fee dabei helfen, in ihre Welt zurückzukommen. Und die Zahnfee soll Maxie wieder in deren altes Zuhause zaubern, außerhalb der Stadt. Ob das alles klappt? Das erfährst du im Kino.