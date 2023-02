Wie ein Meer aus leuchtenden Punkten legen sich die Mohnblüten über die Landschaft. Zu sehen ist das gerade im Bundesstaat Kalifornien im Land USA. Daher hat diese Pflanze auch ihren Namen: Sie heißt kalifornischer Mohn. Manchmal ist auch von Goldmohn die Rede.

Der Mohn kann etwas mehr als einen halben Meter hoch werden. An sonnigen Tagen öffnet er seine Blüten. Die erstrahlen dann in Gelb und Orange. Doch die Pflanze sieht nicht nur hübsch aus. Ureinwohner der USA stellten aus ihr zum Beispiel Medizin her. So versuchten sie etwa, Schmerzen oder Probleme beim Schlafen zu behandeln.