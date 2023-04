Fernsehpreis Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Grimme-Preis Fernsehpreis für junges Küchenteam Von dpa | 23.04.2023, 15:03 Uhr

Ein Restaurant zu leiten, ist eine riesige Herausforderung. Man muss Einkäufe planen, kochen, Gäste bewirten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anleiten, und vieles mehr. Wie genau man dabei vorgeht, hat eine Gruppe junger Leute in einer Fernsehsendung gelernt. Sie heißt „Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer“. Sie war in dem Sender Vox zu sehen. Das Besondere daran: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das Down Syndrom (gesprochen: daun sündrom).