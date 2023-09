Kinofest in Deutschland Für fünf Euro ins Kino gehen Von dpa | 08.09.2023, 13:09 Uhr | Update vor 9 Min. Kino Foto: Fabian Sommer/dpa up-down up-down

Hast du am Wochenende schon etwas vor? Vielleicht kannst du ja mal wieder ins Kino gehen. Denn am Samstag und Sonntag wird in Deutschland ein Kinofest gefeiert. Das bedeutet: An diesen beiden Tagen können Menschen an vielen Orten in Deutschland für fünf Euro ins Kino gehen. Ob das für das Kino in deiner Nähe auch gilt, kannst du zum Beispiel hier nachschauen: http://dpaq.de/ep9zY