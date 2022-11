Manche Leute freuen sich aufs Fußballgucken bei der WM. Andere wollen dieses Jahr aus Protest den Fernseher auslassen. Symbolfoto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Fußball-WM in Katar Die Weltmeisterschaft aus Protest nicht gucken Von dpa | 18.11.2022, 14:04 Uhr | Update vor 23 Min.

Am Sonntag startete die Fußball-Weltmeisterschaft im Land Katar. Doch viele Menschen in Deutschland sind davon nicht so begeistert. Einige wollen dieses Mal aus Protest nicht zugucken. Warum, erfährst du hier.