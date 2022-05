Salat, Rettich, Mangold und ein Bund Radieschen sind diese Woche in der Kiste vom Bauernhof. Foto: Sina Schuldt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer will, kann beim Aussäen mithelfen

Die Gruppe aus Bremen nutzt eine besondere Idee: Solawi. Die Abkürzung steht für solidarische Landwirtschaft. Dabei legen mehrere Leute Geld zusammen. Davon wird dann ein Bauernhof mit den Mitarbeitenden dort bezahlt. Als Gegenleistung erhalten die Familien das Obst und Gemüse, das geerntet wird. Wer aus der Solawi-Gruppe will, kann auch selbst helfen beim Aussäen und Unkraut jäten.

Super frisches Gemüse vom eigenen Bauernhof

Die Eltern Sophie und Yves holen zusammen mit Lenja (vorne) und Milla ihren Ernte-Anteil ab. Foto: Sina Schuldt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Eine Frau aus der Gruppe „Das Grüne Zebra“ sagt: „Wir sind vom Saatkorn bis zur Ernte dabei. Wir wissen, was in dem drinsteckt, was wir essen.“ Wie sie finden immer mehr Menschen in Deutschland die Solawi-Idee toll. Ständig bilden sich neue Gruppen. Für die Bäuerinnen und Bauern ist die Sache auch gut, weil sie immer einen festen Betrag bekommen, egal wie gut oder schlecht die Ernte ausfällt.