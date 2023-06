«Spider-Man» Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa up-down up-down „Spider-Man“-Schauspieler Gruppe voller „Spider-Boys“ Von dpa | 15.06.2023, 13:21 Uhr

Was macht ein Spider-Man wohl morgens nach dem Aufstehen? Vielleicht den „Spider-Boys“ schreiben. So heißt die Chatgruppe von Schauspieler Tom Holland, Tobey Maguire und Andrew Garfield. Alle drei waren schon in „Spider-Man“-Filmen als Superheld zu sehen. Diese Erfahrung hat die Schauspieler so zusammengeschweißt, dass sie auch im Alltag Kontakt halten.