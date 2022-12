Es läuft also prima für die Influencerin. Nun ist sie auch als Schauspielerin zu sehen: in der Mini-Serie „Gestern waren wir noch Kinder“, ab Freitag in der ZDF-Mediathek.



Einer Reporterin erzählte Julia Beautx nun, sie sei früher in der Schule wegen ihres Erfolgs gemobbt worden. „Gerade von der älteren Generation an Lehrern wurde ich fertig gemacht. Die haben das nicht verstanden“, sagte sie. Es habe auch Kommentare gegeben wie: „Kriegst du das überhaupt hin? Du hast ja sonst nur Schminke im Kopf.“ Geholfen hätten ihr enge Freunde, die ihr Rückhalt gaben.