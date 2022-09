Kinofest Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Freizeit Kinofilme für einen Fünfer Von dpa | 07.09.2022, 11:38 Uhr

Filme vor Riesenleinwand gucken: Das bekommt man sonst kaum für fünf Euro. An diesem Wochenende bieten das aber viele Kinos in Deutschland an. Die Betreiber feiern ein sogenanntes Kinofest, und zwar zum ersten Mal. Die Aktion mit dem günstigen Eintritt soll vor allem Leute locken, die sonst nicht ins Kino gehen. Weil es ihnen zu teuer ist zum Beispiel.