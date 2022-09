Auf so einer großen Leinwand sieht man Filme nur im Kino. Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Kindernachricht des Tages Filme für einen Fünfer beim Kinofest Von dpa | 07.09.2022, 11:38 Uhr

Filme vor einer Riesenleinwand gucken: Das bekommt man sonst kaum für fünf Euro. An diesem Wochenende bieten das viele Kinos in Deutschland an. Erfahre hier, was es mit dem Kinofest auf sich hat.