Germany's Next Topmodel Männer in der Model-Show Von dpa | 12.07.2023, 16:02 Uhr

Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden. Diesen Satz sagt Heidi Klum jedes Jahr, wenn sie in ihrer Show nach neuen Models sucht. In der nächsten Staffel könnte sich dieser Satz ändern. Denn: zum ersten Mal dürfen sich auch Männer bewerben.