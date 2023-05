Fans der Casting-Show können sich in der zweiten Hälfte dieses Jahres auf „The Voice Rap“ freuen. Der Sender Prosieben erklärte am Dienstag: „Zwei erfahrene Rap-Coaches stellen in den Blind Auditions von "The Voice Rap" ihre eigenen Teams zusammen.“ Blind Auditions bedeutet: Die Kandidaten sind nicht zu sehen. Der Sender schrieb weiter: „Das Rap-Talent, das am meisten überzeugt, zieht schließlich mit seinem Coach ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein.“



So werden die besten Rapperinnen und Rapper am Ende mit den besten Sängerinnen und Sängern der nächsten Staffel von „The Voice of Germany“ antreten. Wer die Coaches für die neuen Talente sein werden, gab der Sender noch nicht bekannt.