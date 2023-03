Bei diesem Vorentscheid ging es um die Frage, wer Deutschland bei einem europäischen Wettbewerb vertritt: dem Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest), auch ESC genannt.



Zuerst stimmten mehrere Jurys ab, wen sie am besten fanden. Hier landete Lord Of The Lost nur auf Platz fünf. Doch dann war das Publikum an der Reihe. Den Zuschauerinnen und Zuschauern schien der Auftritt der Rock-Band gut gefallen zu haben.



Am Ende wurde Lord Of The Lost Erster. Am 13. Mai vertreten die Musiker Deutschland beim ESC. Die Show könnte sich bis dahin noch etwas verändern. „Ich würde gerne das alles noch größer, noch glamouröser machen“, sagte der Sänger Chris Harms.