Die 27. Staffel gibt es ab Frühjahr 2024 im KiKA. Ab sofort werden neue Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller dafür gesucht. Denn die Dreharbeiten für die neue Staffel sollen im Sommer 2023 in der Stadt Erfurt beginnen.



Bewerben können sich Jungen und Mädchen ab 12 Jahre noch bis zum 9. Januar 2023 online. Dafür brauchen sie aber die Erlaubnis ihrer Eltern. Alle seien willkommen: „Was zählt, ist die Lust am Schauspielen. Beim Casting kommt es vor allem darauf an, ob die Kinder und Jugendlichen gerne in andere Rollen schlüpfen und Spielfreude zeigen“, sagt eine Verantwortliche.