Die Show ist am Samstag ab 20.15 Uhr in der ARD zu sehen. Aber alles, was da stattfindet, wurde schon vorher gefilmt, ist also nicht live. Für Esther Sedlaczek ist das neu. Bisher hat sie vor allem Sportsendungen moderiert, und die sind immer live. Die konnte sie also nicht mit ihrer vierjährigen Tochter gemeinsam ansehen. „Deshalb wird es schon schön für mich, danebenzusitzen und ihre Reaktion abzuwarten“, erzählt die Moderatorin.



Über ihre neue Aufgabe habe sie sich riesig gefreut, sagt Esther Sedlaczek. Nervös sei sie aber trotzdem: „Das habe ich nie abgelegt. Es gehört für mich aber irgendwie dazu, weil es ja auch die Sinne schärft.“