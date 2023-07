Nach ihrem letzten Abenteuer hatten sich die mutierten Turtles in der Kanalisation der Stadt New York versteckt. Dort werden sie von der riesigen Ratte Splinter unterrichtet. Manchmal würden die vier Schildkröten aber lieber ein normales Leben als Jugendliche führen. Darum versuchen sie, mit heldenhaften Taten die Herzen der Menschen zu erobern.



Die New Yorker können gerade jede Hilfe gebrauchen. Eine Gruppe bösartiger Mutanten macht die Stadt unsicher. Sie haben es auf alle Menschen abgesehen. Also begeben sich die Ninja Turtles mit ihren tollen Kampfkünsten auf Verbrecherjagd. Diesmal sind die vier coolen Kröten wieder als Zeichentrick und nicht als am Computer animierte Figuren zu sehen.