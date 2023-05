Lord Of The Lost beim ESC Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Deutschland beim ESC Schon wieder auf dem letzten Platz Von dpa | 14.05.2023, 11:31 Uhr

Flammen zischten aus dem Boden, und Blitze flackerten in der Halle. Dieser Auftritt war etwas Besonderes. Sänger Chris Harms trug einen engen, roten Anzug. So trat die Band Lord Of The Lost am Samstag für Deutschland bei einem großen Musik-Wettbewerb an: dem Eurovision Song Contest (gesprochen: jurowischn song kontest).