„Das hat so Spaß gemacht“, freute er sich nach seinem Sieg am Samstagabend. Dabei habe er erst lernen müssen, mit den großen Flügeln des Kostüms umzugehen. In den Verkleidungen singen die Promis und tanzen, um das Publikum und das Rate-Team zu überzeugen.



Luca Hänni war schon mehrfach im Fernsehen so erfolgreich: Vor gut zehn Jahren gewann er in der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“. Auch in der RTL-Tanz-Show „Dance Dance Dance“ wurde er schon Sieger.



Anders als bei Luca Hänni hatte das Rate-Team übrigens bis zum Schluss keine Ahnung, wer im Igel-Kostüm steckte. Das war die Schauspielerin Felicitas Woll. Sie landete auf dem zweiten Platz.