In vier Kategorien wurden die Preise vergeben: Der „For Our Planet Award“ steht im Zeichen der Umwelt. Er ging an die 12-jährige Tina, die sich mit ihrem Projekt für den Schutz der Bergmolche in ihrer Region einsetzt.

Tina hilft Bergmolchen und bekam den „For Our Planet Award“. Foto: Steffen Becker/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der „Kinder für Kinder Award“ wurde einer AG verliehen. Die AG Gebärdensprache setzt sich dafür ein, dass gehörlose Kinder am normalen Schulalltag teilnehmen können.

Die AG Gebärdensprache erhielt den „Kinder für Kinder Award“. Foto: Steffen Becker/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zwei Freundinnen bekamen den „Clever Online Award“. Die 17-jährige Nour und die 19-jährige Joline entwickelten eine App, die einem hilft, sicher nach Hause zu kommen.

Nour und Joline gewannen mit ihrer App den „Clever Online Award“. Foto: Steffen Becker/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In diesem Alter sind auch Jonas, Jonathan und Florian. Ihre Ideen zum Recyclen von OP-Masken brachte ihnen den „Make a Change Award“.

Jonas, Jonathan und Florian recyclen OP-Masken und wurden mit dem „Make a Change Award“ ausgezeichnet. Foto: Steffen Becker/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein spezieller Preis ging an die 15-jährige Lorina. Sie wurde in der Ukraine geboren und hilft nun Kindern, die aus dem Land nach Deutschland geflüchtet sind. „Ich will ihnen helfen, die Sprache zu lernen und Freunde zu finden, damit sie sich hier wohlfühlen können“, sagte sie. Sie bekam dafür den „KiKA Award Spezial“.

Lorina bekam den „KiKA Award Spezial“ dafür, dass sie Kindern aus der Ukraine hilft. Foto: Steffen Becker/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert