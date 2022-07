Das gilt auch auf der Klassenfahrt an die Ostsee und in den Harz. Statt seiner Klamotten hat er die Sachen seiner Mutter dabei. Aber das ist noch harmlos im Vergleich mit den vielen anderen peinlichen Pannen.

Im neuen Kinofilm „Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!“ gibt es also viel zu lachen. Mit zur Geschichte gehört aber auch, dass Alfons sich ein bisschen verliebt: in die Neue in der Klasse, Leonie. Deshalb lässt er sich auf eine dumme Wette ein. Das kann was werden!