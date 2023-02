Was sind Menschenrechte? Diese spannende Frage hat Matteo der blauen Eule gestellt. Hilfe bekommt Ole dabei vom ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Joachim Gauck war zwischen 2012 und 2017 der elfte Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.

Im Gespräch mit der blauen Eule: Ole zu Gast beim ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck Foto: Elena Werner

Schon als Jugendlicher tritt Joachim Gauck in Opposition zur Diktatur in der DDR. Nach seinem Abitur studierte Joachim Gauck Theologie arbeitet bis 1990 viele Jahre als Pastor. 1990 zieht er als Abgeordneter von Bündnis 90 in die zum ersten Mal frei gewählte Volkskammer ein und setzt sich seitdem „gegen das Vergessen“ des Unrechts in der DDR ein. Als Bundespräsident war er viel in der Welt unterwegs und auch in Staaten, in denen die Menschenrechte einen anderen Stellenwert haben, als in Deutschland. Und daher kann Joachim Gauck auch Ole bei der Beantwortung der Kinderfrage helfen.

