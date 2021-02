Musik : 144 Minuten Billie Eilish

In einer Film-Szene erzählt sie, dass sie lieber im Bett ihrer Eltern schläft. Denn sie fürchte sich vor Monstern in ihrem Zimmer. In einem anderen Ausschnitt steht sie dagegen furchtlos vor Tausenden Menschen auf der Bühne und feuert sie an. Beides ist in einem neuen Film über die Musikerin Billie Eilish zu sehen. Ganze 144 Minuten ist der lang.

Es geht im Film vor allem um die Arbeit an ihrem Album. Darauf ist auch ihr wohl größter Hit zu hören: «Bad Guy». Man sieht, wie Billie Eilish zusammen mit ihrem Bruder Finneas O’Connell an den Liedern arbeitet und wie die beiden sich freuen, wenn dabei ...

